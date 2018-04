Theaterstéck "Measure for Measure" zu Mamer (23.04.2018) D'Myriam Muller inzeenéiert am Kinneksbond eent vun de manner bekannte Stécker vum Shakespeare.

E Freideg war am Kinneksbond zu Mamer d'Première vun engem vu senge Wierker. Keen "Romeo et Juliette", keen "Hamlet" – ma e Stéck, dat net esou bekannt ass. D'Liz Heintz war bei de Prouwen dobäi.Et ass dem Myriam Muller seng éischt Mise-en-scène vun engem Shakespeare-Stéck. Heifir huet si sech awer keent vun de bekannte Wierker erausgesicht. D'Stéck, fir dat si sech entscheet huet, ass "Measure for Measure".D'Stéck erzielt d'Geschicht vun engem Duc, dee sech an der Regierung net méi richteg duerchsetze kann. Hien iwwergëtt säi Pouvoir doropshin un den Angelo, deen awer no kuerzer Zäit zu engem Tyrann gëtt.D'Wierk staamt warscheinlech aus dem Joer 1603, ma d'Themen, déi am Stéck behandelt ginn, sinn nach ëmmer aktuell.Shakespeare spille wier extrem schwéier – nach méi, wann et op Franséisch ass. D'Wiel vun de Schauspiller huet d'Myriam Muller dowéinst net liichtfankeg getraff.