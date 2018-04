Kultur: Am meeschte gelies

Den Auteur Guy Helminger hëlt et mat Humour. Hie géif sengem Brudder Bescheed soen, datt hien deem säi Buch geschriwwen huet!

Prix Servais fir den Nico Helminger

Et ass dee wichtegste Literaturpräis zu Lëtzebuerg: all Joer gëtt mam Servais-Präis dat bescht Buch aus dem leschte Joer ausgezeechent. Ënnert de Laureaten sinn eng ganz Rëtsch bekannte Nimm : Roger Manderscheid, Pol Greisch, Guy Rewenig, Jean Portante, Anise Koltz, fir der just e puer ze nennen. D'lescht Joer war en neien Numm dobäikomm, dee vun der Nora Wagener.