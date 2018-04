© AXEL SCHMIDT / AFP

Schonn iert d'Echoen dëst Joer verdeelt goufen, haten d'Rapper Kollegah a Farid Bang fir vill Diskussioune gesuergt. Hirem Album gouf jo virgehäit, antisemitesch Passagen ze hunn.D'Diskussiounen dorëms hätten den "Echo" esou staark beschiedegt, dass de Bundesverband vun der Museksindustrie decidéiert huet, de Präis ofzeschafen.Wéi de Comité matdeelt, géif een elo probéieren, nei Kritären auszeschaffen an eng ganz nei Piste ze fueren, sou dass den ECHO Klassik an den ECHO Jazz mam konventionellen ECHO sollen an neier Form an zesummen iwwerreecht ginn.