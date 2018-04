Films Made in Luxembourg

Wann déi al Herrschafte sech net esou behuelen, wéi hir Kanner sech dat virstellen, da sinn déi fatzeg iwwerfuerdert. Si hu scho Schwieregkeete genuch, hir eege Kanner an der Gitt ze halen, elo ginn déi Al och nach opsässeg. De Fons Kayser (70), de Jean-Louis « Lull » Hemmer (82), den Nicolas « Nuckes » Heinen (65) an de Jängi Jaminet (84) hu sech e Liewe laang net erëmkommandéiere gelooss a wëlle sech och elo näischt méi gefale loossen. Zesumme plangen déi 4 Hären hir Zukunft ouni Altersheim. Den Nuckes ass déi dreiwend Kraaft. Als alen 68er weess hien, wéi een de Widderstand organiséiert, mä dat Ganzt ass awer méi einfach gesot wéi gemaach!









Mat: André Jung, Marco Lorenzini, Pol Greisch, Fernand Fox, Josiane Peiffer, Monique Reuter, Myriam Muller, Pitt Simon, Marie Jung, Valérie Bodson, Christiane Rausch, Fabienne Hollwege, Annette Schlechter, Ann Comfort



Vum: Andy Bausch



Produzent: Paul Thiltges Productions







Iwwer 20.000 Leit waren de Film, deen de 25. Januar 2017 an d'Kino koum, kucken. Elo hutt Dir d'Geleeënheet, dëse Lëtzebuerger Film e Samschdeg den Owend um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Stream op RTL.lu ze kucken.