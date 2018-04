Am Summer fusionéieren déi 3 Bibliothéike vun der Uni um Kierchbierg, um Lampertsbierg an um Belval, dann entsteet den "Luxembourg Learning Centre".

© lm

© lm

Dës nei grouss Bibliothéik huet hire Siège och um Belval, wou jo den Uni-Site ass. Si presentéiert sech vu baussen optesch a wäissen Dräiecken an hieft sech gutt vun der däischterer Kuliss vun den Héichuewen of ...Den 9. Juli, also no den Examen, maachen déi eenzel Bibliothéiken op den 3 Sitte Kierchbierg, Lampertsbierg a Belval zou, iwwer de Summer gëtt da geplënnert, fir datt am Hierscht den "Luxembourg Learning Centre" kann opmaachen, als eenzeg Unisbibliothéik.Am Masterplang vun der Regierung aus dem Joer 2003 wier dat och esou virgesi gewiescht, esou d'Uni an engem rezente Schreiwes un d'Uniscommunautéit.A fir ze weisen, wéi den "Luxembourg Learning Centre" ausgesäit, huet si och e Video dréie gelooss, deen e Bléck hannert d'Kulissen erméiglecht.