X

Al Haiser zu Schieren (Deel 1) / Reportage Nico Graf



Wann een an Direktioun Norde fiert, da läit d'Réimervilla vu Schieren jo riets am géien Hank, mä si huet sech no Westen de Bierg erof iwwer een hallwe Kilometer gezunn. Déi eigentlech Villa uewen an d'Wirtschaftsgebaier lénks a riets den Hank erof. Op, haut, 143 route de Luxembourg, fréier wahrscheinlech um Bord vum Kiem, wollt d'Archeologin Lynn Stoffel eppes präzises réimesches fannen, nämlech d'Entrée vum Domaine. Bis elo huet een awer net d'Entrée vun der Villa fonnt, mee déi no-réimesch Besiidlung vu Schieren, déi bis elo nach relativ onbekannt war, sou d'Lynn Stoffel.

A wat een an de leschte Wochen zu Schieren gesi konnt, dat waren an der Haaptsaach Lächer am Bulli, am Buedem. Et si Lächer, déi d'Archeologe gegruewen hunn an zwar ëmmer do wou de Buedem verfierft war, fir d'Fachleit een Indiz, datt do Poteaue vun engem Haus stoungen an d'Holz ass ebe vermuuscht. Konklusioun: et sinn op enger Plaz d'Reschter vun engem Grouwenhaus (Fond de cabane) fonnt ginn, dat heescht 6 grouss Poteaus-Lächer an e ganze Koup kleng Poteaus-Lächer. Déi 6 grouss hu fréier d'Haus gedroen an déi kleng hunn d'Säitewänn gebilt, dat ganzt Gebai hat een Daach aus Stréi. Unhand vun den Objeten, déi een op der Plaz fonnt huet, geet een dovunner aus, datt d'Gebai fréier fir Textilproduktioun genotzt ginn ass, sou d'Lynn Stoffel.

Där uraler Hausreschter sinn der am Land net esouvill bekannt. Wëssenschaftlech wier dat, wat se zu Schieren fonnt hunn, dowéinst immens interessant.

Domat awer net genuch: weider uewen um Site si Reschter vu Mauere fonnt ginn, Steng an immens déif Poteaus-Lächer vun engem representative rechteckege Bau vun 20 Meter op 10.

D'Archeologe mussen elo och d'Géigestänn analyséieren, déi se um Terrain fonnt hunn. Déi sollen a wäerten da weisen, wéi villschichteg déi Schierener Geschicht am Fong ass.

Doriwwer haut de Mëtteg méi an eisem Journal, wou et dann ëm d'Klengegkeete geet, déi zu Schieren erauskomm sinn.