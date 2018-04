© LINDEBORG / SCANPIX SWEDEN / AFP

Fir d'Fans ronderëm d'Welt ass et déi Noriicht, op déi muncher schonn iwwer 35 Joer waarden: ABBA deet sech erëm zesummen, dat well déi 4 Memberen no laanger Zäit nees zesummen de Schratt an de Studio gewot hunn.

"Mier haten alleguerten d'Gefill, dass et no 35 Joer nees géif Spaass maachen, eis erëm zesummenzedoen an an de Studio ze goen. An dat hu mer elo gemaach .... Et wier, wéi wann d'Zäit stoebliwwe wier, a mer just kuerz an der Vakanz waren!" heescht et um offiziellen Instagram-Account vun ABBA.

❤️ #abbaofficial #abba A post shared by @ abbaofficial on Apr 27, 2018 at 4:11am PDT

Praktesch jiddwereen, deen an de 70er an 80er Joren opgewuess ass, deen ass wuel net laanscht déi schwedesch Formatioun aus de Memberen Agnetha Fältskog, Benny Andersson , Björn Ulvaeus an Anni-Frid Lyngstad komm. An och haut nach ass ABBA deene allermeeschte Leit méi wéi just e Begrëff.



D'Lëscht vun de Welt-Hits, déi ABBA tëscht 1972 an 1982 produzéiert huet, ass laang: „Super trouper“, "Dancing Queen", "The winner takes it all", „Thank you for the music“ oder „Waterloo“ fir der nëmmen e puer ze nennen.

"I Still have faith in you" heescht dann eent vun de neie Lidder, dat opgeholl gouf, a soll am Kader vun enger gemeinsamer Télésproduktioun tëscht NBC a BBC am Dezember ze héiere sinn.



Iwwert dat 2. Lidd ass nach wéineg gewosst. Ob et zu engem richtege Comeback vun ABBA kënnt, also mat neiem Album a Concerten, ass allerdéngs aus dem Statement vun der schwedescher Kult-Formatioun net erauszeliesen. Ëmmer nees gëtt jo wëll iwwert eng "Reunion" spekuléiert. Mëttlerweil hunn déi 4 Kënschtler tëscht 68 an 73 Joer.