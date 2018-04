De Realisateur Govinda van Maele an de Fotograf Patrick Galbats sinn e Freideg den Owend am Live! eis Invitéen.

De Réalisateurhuet säin éischte Long-Metrage gedréint. Nodeems "Gutland" schonn um LuxFilmFest gelaf ass an och op auslännesche Filmfestivaler gutt Kritike krut, ass d’nächst Woch de grousse Start an de Lëtzebuerger Kinossäll.De Fotografhuet sech a sengem aktuelle Projet fir Ungarn, d’Heemescht vu senge Grousselteren, interesséiert. Fir d’Expo an d’Buch "Hit me one more time" war hie virun allem laanscht déi staark geséchert Grenz mat Serbien a Kroatien ënnerwee.