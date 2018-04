Hei e puer Screenshotte fir den iPhone X. « ZréckWeider »

Eis Schnëssen-App: Endlech ass se do. Maacht mat! / First app to record the Luxembourgish language through a mobile app. #lëtzebuergesch #crowdsourcing #citizenscience https://t.co/Xj3ZBM9VkD — Peter Gilles (@PeterGilles) April 25, 2018

Déi nei App ass Deel vun engem Projet vum "Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft" op der Universitéit Lëtzebuerg. Et geet drëm, d'Lëtzebuerger Sprooch an hirer ganzer Bandbreet ze dokumentéieren. An datt et wierklech ëm déi eenzel Nuancen, Varietéiten, Spezificitéite geet, dat beweist och schonn deen Text, deen d'App beschreift an zum Matmaachen animéiere soll:Egal, ob Dir nik, nit oder net sot, ob Dir oft séier oder dacks schnell sot –, mir a mär siche Leit, Lékt a Lëtt, déi Freed drun hunn, geschwatent Lëtzebuergesch mat der App ze sammelen! Matmaache ka jidd(w)ereen, dee Lëtzebuergesch schwätzt – egal, ob jonk oder al, Mammesproochler oder net, ob vu Steebrécken, aus dem Pommerlach oder vun der Wuermer Köppchen. Mir wëllen dat ganzt Spektrum vum Lëtzebuergeschen héieren: Schwätzt an eis App eran – spontan a sou wéi gewinnt, egal aus wéi engem Eck vum Land Dir kommt. Mat Ärer Participatioun hëlleft Dir eis immens bei der Erfuerschung vun der Sprooch an hiren Dialekter.An anere Wierder, wat méi Leit sech bedeelegen, wat d'Bild vun der Sproch méi komplett an domat natierlech och méi authentesch gëtt.D'App ass och ganz spilleresch opgebaut, esou geet et zum Beispill drëm ze beschreiwen, wat een op engem Bild gesäit: en Igel oder e Kéiseker oder en Däreldéier oder nach eppes anescht? E Päiperlek, Pimpampel, Millermoler oder? Et soll gesammelt ginn, wat alles am Lëtzebuergesche virkënnt, e "richteg" oder "falsch" gëtt et do net, et geet ëm d'Erhiewe vun Daten respektiv Donnéeën, net ëm d'Verbesseren oder d'Virschreiwen. Dat ass zum Beispill och bei der Fro nom "Auto(s)festival" net wichteg: D'Fuerscher wëlle just erausfannen, wéi vill Prozent d'Variant mat s a wéi vill déi ouni s benotzen ...Iwwert d'App kann een och all Opnam direkt lauschteren an dobäi d'Villfalt vum haitege Lëtzebuergesch kenneléieren."D'Zil ass et, d'Sprooch vun all Generatioun aus all Uertschaft am Land fir de Grand public an d’Fuerschung ze dokumentéieren", esou d'Ekipp vun der Uni hannert der App, déi ënnert dem Prof. Dr. Peter Gilles vun der Luxemburgistik geschafft huet. Zum "Team Schnëssen" gehéieren och d'Nathalie Entringer, d'Judith Manzoni, d'Sara Martin an de Christoph Purschke.D'App ass gratis, et gëtt se am App-Store an och bei Google Play Zanter dem Lancement um Mëttwoch an dem Freideg de Mëtteg hu ronn 300 Leit beim Audio-Deel matgemaach an eng 400 beim Froebou. 11.000 eenzel Opname goufen ewell gesammelt.