Déi nei Mudam-Direktesch Suzanne Cotter huet e Freideg op Nofro vun der CSV den Deputéierte Ried an Äntwert gestanen. Eng Demarche déi d'Deputéiert relativ normal fonnt hunn, a si hunn dann och d'Geleeënheet genotzt, fir nozefroen, wéi et ëm de Funktionnement, de Finanzement oder soss Elementer vum Musée fir modern Konscht steet. Konkret Elementer sinn allerdéngs ausbliwwen.





Cotter an der Kulturkommissioun / Rep. Claudia Kollwelter



Wat d'Octavie Modert vun der CSV sech doduerch erkläert, datt déi nei Direktesch jo nach net laang op hirem neie Posten ass. Ëmsou méi iwwerrascht ass si iwwert de séiere Choix d'Chapelle vum Wim Delvoye ze demontéieren. D'Octavie Modert ass sech net sécher, op d'Suzanne Cotter dës Decisioun selwer geholl huet oder ob se aner Leit a Schutz hëlt, well et géinge kontradiktoresch Aussoen dozou zirkuléieren.Offiziell gëtt jo gesot, datt an de Raum vun der Kapell pädagogesch Atelieren hikommen, wat fir de Marc Baum vun déi Lénk duerchaus vertrietbar ass. Allerdéngs géif et e Verdacht ginn, datt owes do solle Buffeten a Banquieren organiséiert ginn. Domadder hätt een ee Kultur-politesche Problem, well d'Gebai mat ëffentleche Gelder finanzéiert gouf an elo nach all Joer iwwer 80 Prozent vun de Betribskäschte iwwer ëffentlech Gelder finanzéiert ginn. Wann dann d'Kultur elo soll erauskommen a Banquieren fir déi Super-Räich sollen organiséiert ginn, da wär d'Kulturpolitik vun der DP verfeelt, sou de Marc Baum.Och heirobber hätt d'Suzanne Cotter ganz evasiv geäntwert a gesot, datt all Raim am Mudam privat ënner verlount kéinte ginn. Iwwert de Faite, datt de Mudam mat 80 Prozent ëffentleche Gelder finanzéiert gëtt an eng Privat Fondatioun ass, betount de Franz Fayot vun der LSAP, datt een driwwer diskutéiere kéint, ob dat deemools sou eng gutt Iddi war, wëll d'ëffentlech Hand do net vill Influenz huet.De President vun der Kulturkommissioun André Bauler huet nach emol betount, datt d'Politik sech net an d'Choix artistique vun Direktere soll amëschen. Op där anerer Säit wier et ëmmer sënnvoll en Austausch ze hunn, fir verschidde Choixe besser ze verstoen. D'Suzanne Cotter wäert am September hir éischt Programmatioun duerleeën.