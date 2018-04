De Lëtzebuerger gëllt als ee vun de beschten europäesche Conga-Spiller an huet dofir och scho masseg Concerten am Ausland gespillt. Hien bréngt d’Latino-Zeen op Lëtzebuerg a seng Band, déi ganzer 18 Leit zielt, setzt sech aus de verschiddenste Genren a Museker vun der ganzer Welt zesummen.



An den 90 Sekonne weisen eis d'Tania Soubry an d'Catherine Elsen en Extrait aus hirem aktuellen Danzspektakel "Soul-Scapes", opgeholl am Cercle Cité.