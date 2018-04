Tréier feiert 200 Joer Karl Marx (28.04.2018) D'Virbereedunge lafen an der eelster däitscher Stad op Héichtouren. De 5. Mee 1818 gouf de Papp vum Kommunismus do gebuer.

Aus aller Häre Länner ginn zanter Wochen Dokumentatiounen iwwer dem Karl Marx säi Liewen a Wierken op Treier geliwwert. Sou gouf dës Woch am Landesmusée der Press säin Dokter-Diplom presentéiert.De 5. Mee 1818 koum de Karl Marx op d'Welt. De Papp vum Kommunismus ass an enger Zäit opgewuess, wou d'Aarmut ënnert der Tréierer Populatioun enorm grouss war.De Karl Marx huet a ville verschiddene Stied op der Welt gewunnt. Am Stadmusée ginn déi eenzel Statioune vu sengem Liewen ënnert d'Lupp geholl.A wann een iwwer d'Strooss goe wëll, ass et de bekanntsten Tréierer selwer, deen engem gréng Luucht dofir gëtt.