Rees an d'Vergaangenheet zu Nouspelt (30.04.2018) Ronn 40.000 archeologesch Objeten hunn d'Benevolle vun der "Georges Kayser-Altertumsfuerscher-Asbl" bis haut ausgegruewen a katalogiséiert.

Ee vun de Benevollen an de Grënner vum Veräin "Georges Kayser-Altertumsfuerscher" ass de Jacques Bonifas. Viru bal 60 Joer huet hie seng éischt archeologesch Decouverten gemaach. Deemools ass de Jacques Bonifas schonn als Kand mam Paschtouer Georges Kayser op Ausgruewungen gaangen, an aus enger Passioun ass quasi e Beruff ginn. An all deene Joren huet hie villes ausgegruewen, ma puer Erliefnesser bleiwen besonnesch an Erënnerung. Wéi zum Beispill d'keltesch Adelsgriewer vu Giewel-Nouspelt, déi hien als jonke Student entdeckt huet.



De Prozess vum Ausgruewen bis zum Ausstellen wier awer opwenneg. Fir d'Ausgruewunge selwer bräicht ee fir d'éischt eng Rei Autorisatiounen. An duerno muss all Géigestand mat der Pincette oder mam Sandstrahler gebotzt, lackéiert an katalogiséiert ginn. Beim Botzen misst ee gutt oppassen, virun allem bei Objeten wou just nach de Rascht do ass, seet de Jacques Bonifas. Do misst een de Rascht dacks dru loossen, fir dass d'Stéck iwwerhaapt zesumme bleift.



An de Summerméint mécht de Musée seng Dieren erëm op, mee och soss kann een en ëmmer op Ufro besiche goen.