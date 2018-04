Kultur: Am meeschte gelies

Renovatioun vum Péiteschhaus zu Uewerkäerjeng (30.04.2018) Den Adelino Da Silva ass en Expert fir al Gemäier. Mat sengen zwee Bouwen ass de Schräiner permanent op der Sich no Bauten, déi hien erem rafistoléiere kann.

Den Adelino Da Silva ass en Expert fir al Gemaier, deen och net viru verfalenen Haiser zréckschreckt. Mat sengen zwee Bouwen ass de Schräiner permanent op der Sich no Bauten, déi hien erëm rafistoléiere kann. An esou kënnt et alt och emol vir, datt hien op ganz besonnesch Piècë fält, wéi elo beim sougenannte "Péiteschhaus" zu Uewerkäerjeng, d’Elterenhaus vun engem bedeitende Lëtzebuerger Wëssenschaftler.

Fir de "Schëfflenger Schräiner" ass esou en Haus mat vill Holz eng richteg Schatzkëscht, wou hie just muss dragräifen an dann no de Reegele vun der Konscht restauréieren.