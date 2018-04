Den Denis Scheck schwätzt am RTL-Interview iwwer Literatur (30.04.2018) Op der däitscher Tëlee streit hie fir dat Gutt, dat Schéint an dat Wouert, de Literaturkritiker Denis Scheck.

Denis Scheck a Literatur/Reportage Pierre Jans



Scho mat 13 Joer huet den Denis Scheck e Literaturmagazin gegrënnt. Hien huet zanterhier ënnert anerem schonn als Iwwersetzer, Editeur a Moderator op der Tëlee geschafft. Hie moderéiert ënnert anerem d'Literaturemissioun "Druckfrisch" op der ARD. Den Denis Scheck weess genee, wat e gutt Buch ausmécht. Mä awer och firwat e schlecht Buch schlecht ass. Mir hunn den Denis Scheck gefrot, ob Auteuren hie fäerte mussen. Dorop sot hien, dass déi gutt Auteuren hie sécherlech net musse fäerten. Fir hien ass ee gutt Buch, ee Buch, wat d'Siicht vum Mënsch ännert, dass een, nom Liese vum Buch, aneschters duerch d'Welt geet.

Als Kritiker gesäit hie sech am Déngscht vum Konsument, vum Lieser also. Literaturkritik wär e bëssen ewéi eng "Stiftung Warentest" esou den Denis Scheck an d'selwecht ewéi d'Aarbecht vun den Experten, déi Restaurante bewäerten. Iwwerhaapt schéngen dem Mann mat de faarwege Krawatte kulinaresch Metapheren extra gutt ze leien. Virun allem wann et ëm déi sougenannt Bestseller geet, déi den Denis Scheck dacks besonnesch staark kritiséiert.

Den Denis Scheck vergläicht d'Bestseller nämlech gäre mat de meescht-verkaafte Platen a Lëtzebuerg oder Däitschland. Dat ass jo meeschtens keng Stärekichen, mee éischter "ungenissbarer Raststättenmampf" ënnersträicht den Denis Scheck a seet nach, Bestseller wier éischter eng Warnung.

Seng Léift fir d'Kachen huet den Denis Scheck vu senger Mamm. An zanter hien eng Sendung mat der Lëtzebuerger Kächin Lea Linster opgeholl huet, verbënnt déi zwee eng Frëndschaft.

Vun de Lëtzebuerger Auteuren appreciéiert den Denis Scheck d'Aarbecht vum Guy Helminger, dee genee ewéi hien och zu Köln lieft. Allergesch ass de Literaturkritiker op falsch verstane politesch Korrektheet, déi Konschtfräiheet menacéiere wëll.

Dem Denis Scheck säi Coup de Coeur vun dësem Joer ass iwwregens de Roman Tyll vum Daniel Kehlmann.