Zu Esch ass et mëttlerweil déi 4. Kéier, datt de Cueva Collective esou ee Projet op d'Been stellt. All Kéiers ass een aneren Escher Quartier un der Rei, dëst Joer ass et en eidelt Haus zu Lankelz.

Et ass schonn zu engem festen Rendez-vous ginn. Ee mol am Joer organiséiert de Cueva Kollektive eng Gruppen-Ausstellung an dat op enger ongewéinlecher Plaz. Den Escher Kënschtler an Organisateur vun der Expo, Theid Johanns, verbënnt ganz perséinlech Momenter mat dësem alen Haus. Genee dat mécht de Projet och esou spannend, Kënschtler kënne sech hei komplett goeloossen, Gemaier ginn souwisou ofgerappt.



Dat huet sech och d’Kënschtlerin Reiny Rizzy Grulhke geduecht, si ass schonn déi 4. Kéier beim Projet mat dobäi, an huet aus hirem Raum an ee ganz eegenen Univers kreéiert. All Joer sicht den Kollektiv erëm seng Kënschtler eraus, jonk an eeler Generatiounen schaffen hei mateneen. Fir Nika Schmitt ass et déi éischte Kéier, wou si beim Projet mat mécht. Si huet eng Toun-Installatioun an hirem Raum kreéiert.

Bei der leschten Editioun am Quartier Uecht haten iwwert 5.000 Leit de Wee op Esch fonnt, eng enorm Zuel fir esou een Underground-Projet.

Gesi kann een dat ganz nach all Weekend bis den 13. Mee nach mat.