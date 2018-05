De Museker hätt sech a senger Vakanz am Oman mat Schierbele vun enger Wäifläsch d'Oderen opgeschnidden. D’Eltere vum jonke Schwed vun 28 Joer haten déi leschte Woch well ugedeit, datt den Doud vun hirem Jong ee Selbstmord kéint sinn.



RTL-News: No Doud vum DJ Avicii - Famill verëffentlecht emotionale Bréif.



De Museker war den 20. Abrëll dout a sengem Hotelszëmmer am Oman fonnt ginn.