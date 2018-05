Kanner a Jonker méi no un d'Kultur bréngen a Kënschtler méi no bei déi Jonk bréngen - dat ass d'Iddi hannert enger neier Online-Plattform.

Kulturama.lu heescht den Internetsite, dee vum SCRIPT developpéiert gouf. En geet zwar eréischt Enn Juni online, gouf awer schonn um Mëttwoch vum Educatiounsminister Claude Meisch zesumme mam Staatssekretär am Kulturministère, Guy Arendt, presentéiert.



Déi kulturell Contenue sollen un déi Jonk bruecht ginn, an dat mat Hëllef vun der Schoul oder der Maison Relais. Op der neier Plattform sollen d'Enseignanten awer och d'Educateuren an Zukunft ënnert anerem de ganz villfältegen Kanner- a Jugendprogramm fannen.



Den Educatiounsminister Claude Meisch erkläert, datt hei d'Educateuren sech kënnen dovunner inspiréiere léissen. Iwwerdeems ginn et Offerte vu Kënschtler, fir an der Schoul mat de Kanner Aktivitéiten ze maachen.





De Claude Meisch



Nieft der neier Plattform wéilt een awer och am ganzen edukativen Secteur a Punkto formal an non-formal Bildung mobiliséieren. Dofir gëtt zesumme mam SCRIPT den 28. Juni d'Journée de l'éducation culturelle organiséiert, déi en Iwwerbléck soll schafen, iwwert déi ënnerschiddlech kulturell Offeren an den Domainen vun der Literatur, vum Theater, der Musek oder der bildender Konscht.