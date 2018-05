© Roland Felten

Et gouf och esou vun de Leit aus dem Musée confirméiert.

Et ass domat eréischt fir déi zweete Kéier hei zu Lëtzebuerg, dass Iwwerreschter vun engem Dinosaurier fonnt goufen.







Pressecommuniqué

Jurassic Park au Luxembourg vol. 2

Un deuxième dinosaure identifié au Luxembourg



Un fragment osseux de Rumelange (L), insignifiant à première vue, a récemment été identifié comme écusson osseux de la cuirasse dermique d’un dinosaure thyréophore. Il a été découvert par deux paléontologues amateurs et identifié par le collaborateur scientifique du Musée national d’histoire naturelle, le Dr Dominique Delsate en collaboration avec le Dr Xabier Pereda-Suberbiola de l’Université du Pays Basque.

Les dinosaures thyréophores étaient des herbivores de taille moyenne. Les plus connus sont sans doute Stegosaurus et Ankylosaurus. Le spécimen luxembourgeois appartient à un représentant primitif du groupe similaire à Scelidosaurus.

L’écusson dermique de la carrière d’Ottange-Rumelange appartient au deuxième dinosaure décrit jusqu’à présent au Luxembourg et le premier trouvé dans le Bajocien. D’autre part, il s’agit d’une des rares découvertes de dinosaures thyréophores non-stégosauriens dans le Jurassique moyen.





2014 war et d'Nouvelle vun der Entdeckung vun Dinosaurier-Fossilien vun enger klenger Zort T-Rex.



