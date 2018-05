D'Feierlechkeete sinn een Dag virum eigentleche Gebuertsdag vum Philosoph. Hie koum de 5. Mee 1818 zu Tréier op d'Welt an ass de 14. Mäerz 1883 zu London gestuerwen.



Vun dësem Weekend u gëtt zu Tréier mat direkt e puer groussen Ausstellungen un de Karl Marx erënnert. Donieft gëtt eng grouss Karl-Marx-Statu aus China devoiléiert.







De Karl Marx gëtt 200 Joer no senger Gebuert als geeschtege Papp vum Kommunismus nach haut veréiert, esou zum Beispill am kommunistesch regéierte China.



Aus China kënnt och déi iwwerliewensgrouss Statue déi de 5. Mee, also um Gebuertsdag vum Marx ageweiht gëtt. Dat Ganzt ass e Kado un d'Adress vum Karl Marx senger Gebuerts- an Heemechtsstad Tréier déi de Kaddo ugeholl huet ... Eng kontrovers diskutéiert Décisioun well et am Numm vum Kommunismus vill Verbrieche un der Mënschheet ginn hätt. Et wéilt een de Marx awer net glorifizéieren, esou de Wolfram Leibe, de Buergermeeschter vun Tréier.



Nieft der Statue déi e Samschdeg um Marx sengem Gebuertsdag soll devoiléiert ginn, gëtt et eng grouss Karl Marx Ausstellung déi bis Oktober dauert a weltwäit fir Interesse gesuergt huet. E Freideg war d'Erëffungsfeier mat ville prominente Gäscht a Riedner, dorënner den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker.