Si kruten hir Memberschaft wéinst Virwërf vu sexuellem Mëssbrauch ewech geholl.De Conseil d'Administration vun der Akademie huet bekannt ginn, dass d'Decisioun am Accord mat de Verhalensreegele vun der Organisatioun geholl gi wier. D'Membere vun der Akademie missten d'Wäerter vum Respekt an der mënschlecher Dignitéit héichhalen.De Bill Cosby kritt vun ongeféier 60 Fraen sexuelle Mëssbrauch virgeheit. Déi meescht Fäll sinn allerdéngs verjäert. An engem Fall aus dem Joer 2004 hat e Geriicht den 80 Joer alen Acteur d'lescht Woch wéinst sexuellem Mëssbrauch fir schëlleg gesprach.De Roman Polanski, deen a Frankräich lieft, kritt an den USA sexuell Relatioune mat enger Mannerjäreger reprochéiert.