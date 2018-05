© Gil Ofarim / Instagram

... Une publication partagée par Gil Ofarim (@gilofarim) le 3 Mai 2018 à 8 :41 PDT

Wéi "Bunte" mellt, wier de gebiertegen Israelit e Freideg de Moien a senger Schwabinger Wunneng fir ëmmer ageschlof. Och der Münchener "Abendzeitung" wier den Doud vum Museker aus sengem Ëmfeld confirméiert ginn.D'lescht Joer hat den Abi Ofarim mat seriöe gesondheetleche Problemer ze kämpfen a loung 9 Méint am Spidol. An engem leschten Interview am Oktober 2017 sot hien, wat hie matgemaach hätt, wier d'Häll gewiescht: "Ech hat fir d'éischt eng Longenentzündung, dunn Influenza a sinn an de Koma gefall. An der Reha huet ee mir aus Versinn d'Long ugepickt an ech wier bal gestuerwe well ech déi falsch Pëlle krut. Duerno krut ech nach eng Häerz-OP. Et war schlëmm, awer ech si frou, dass ech et gepackt hunn."En Donneschdeg den Owend hat säi Jong Gil Ofarim, och erfollegräiche Museker, en schwaarz-wäisst Bild op de soziale Medie verëffentlecht. E Kommentar dozou gouf et net, just 3 Punkten. Ënnert der Foto hu Fans a Kollege och schonn éischt Bäileedsmessage geschriwwen.Den Abi Ofarim koum an Israel op d'Welt an hat säi groussen Duerchbroch an de 60er Joren, zesumme mat senger deemoleger Fra Esther, déi 1963 beim Eurovision Song Contest ugetruede war. Mam Lidd "T'en va as" koum d'Koppel op déi zweete Plaz. Als "Esther & Abi Ofarim" si se dunn d'Chart-Leeder an Däitschland eropgeklommen, dorënner och mam Lidd "Sing Hallelujah".De Museker hannerléisst seng 2 Kanner Gil an Tal, sou wéi seng Frëndin a Managerin Kirsten Schmidt.