Aus der Nationalbibliothéik an der Ënneschtgaass gëtt definitiv eng national Konschtgalerie fir Lëtzebuerger Konscht no 1940. D'Regierung huet e Freideg de Moien de Projet ugeholl. Op enger Ausstellungsfläch vu ronn 1.000 m2 solle verschidde Konschtformen, vu Biller iwwer Skulpturen, Fotoe bis hin zu Videoe gewise ginn.



Donieft sollen e Kënschtlerlexikon an e Recherchezenter iwwert d'Konscht hir Plaz an de Raimlechkeete vu der aler Nationalbibliothéik fannen. D'Aarbechte kënne fréistens an engem gudde Joer ufänken. Nieft der Ausstellungsfläch sinn och Wunnenge fir ronn 40 Leit geplangt, a priori Jonker respektiv Studenten. De Gesamtkäschtepunkt läit ëm déi 35 Milliounen Euro.





Wann d'Nationalbibliothéik dann op de Kierchbierg plënnert, sollen och d'Bierger mat agebonne ginn. De Plang ass eng Mënschekette mat Bicher vun der Ënneschtgaass bis op de Kierchbierg ze maachen, huet de Premier a Kulturminister erkläert. Wann d'Wieder et dann zouléisst. Bal 3.000 Leit gi gebraucht fir matzemaachen, sou de Premier a Kulturminister e Freideg de Mëtteg.



D'Regierung huet sech am Conseil och mat der neier Budgetspropos vun der EU-Kommissioun vun dëser Woch befaasst a kuckt der neier Verdeelung éischter positiv entgéint. D'Rabattspolitik vun deene verschiddene Länner profitéieren ofzeschafen, wier och wichteg, sou de Xavier Bettel.