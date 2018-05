Am Alter vu 87 Joer ass de Wolfgang Völz a senger Heemescht Berlin gestuerwen, dat schonn den 2. Mee.

© Youtube

Och wann de Wolfgang Völz als Akteur bekannt war („Stahlnetz“, „Raumpatrouille Orion“, „Graf Yoster gibt sich die Ehre" oder "der Wixxer"), dierften déi meeschte Leit seng kultesch an onverwiesselbar Stëmm an Erënnerung halen.

Ënnert anerem war hien déi däitsch Synchronstëmm fir d'US-Schauspiller Walter Matthau, Peter Ustinov, Mel Brooks oder Peter Falk.

Majo virun allem enger Figur huet de Völz liewen agehaucht an zemools déi Jonk begeeschtert. Riets geet vun der Figur Käpt'n Blaubär, déi reegelméisseg an iwwer Joren an der "Sendung mit der Maus" ze gesi war.

Wéi d'"Berliner Morgenpost" mellt, wier de Wolfgang Völz am Alter vu 87 Joer a senger Wunneng zu Berlin gestuerwen, dat schonn e Mëttwoch 2. Mee.