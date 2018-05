2020 sollen d'Aarbechte fäerdeg sinn. Den Ament gëtt et aus dëse Grënn och een Iwwergangsmusée.

Kultur: Am meeschte gelies

Escher Resistenzmusée: Iwwergangsmusée bis 2020 (04.05.2018) Zënter dem 15.ten Abrëll gëtt de Musée vergréissert. 2020 sollen déi Aarbechten fäerdeg sinn. Den Ament gëtt et dowéinst een Iwwergangsmusée. An deem provisoreschen Musée ginn d’Visiteuren mat Hëllef vun Fotoen, Objeten a Biller ënnert aanerem iwwert d‘Repressioun während dem Nationalsozialismus gewuer

Am Resistenzmusée zu Esch kréien d’Visiteuren d’Lëtzebuerger Geschicht vun 1940 bis 1945 méi no bruecht. Eben vun der Ënnerdréckung vun den Nazien, iwwert d’Reaktioune vun der Lëtzebuerger Populatioun, bis hin zu der Liberatioun.

An deem provisoresche Musée ginn d’Visiteure mat Hëllef vu Fotoen, Objeten a Biller iwwert d‘Repressioun wärend dem Nationalsozialismus, d’Konzentratiounslageren an den Deportatioune vun de Lëtzebuerger Judde gewuer. A Vitrinne kann een dann och Uniformen a Géigestänn aus Konzentratiounslagere gesinn.

Den Iwwergangsmusée ass iwwregens am alen Escher Geriichtsgebai. Den neie Resistenzmusée gëtt an Zukunft duerch eng Annexe vergréissert. Dat well dat aalt Gebai ze kleng war a scho méi ewéi 60 Joer huet. Duerch den Ausbau gëtt de Musée flächeméisseg verdräifacht. Zënter Januar dëst Joer gëtt den Escher Resistenzmusée och vun enger Fondatioun geréiert.

An der Annexe wäert nieft der Ausstellung, och d’Administratioun vum Musée hikommen. An deem neie Musée kréien d’Visiteure méi gebueden, ënnert anerem wat déi audiovisuell Offer betrëfft.