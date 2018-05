D’Industriestaat verwandelt sech e Samschdeg an eng Draamlandschaft. D'Thema vun dëser Editioun ass d'Nuecht vun den Dreem an do konnte sech d'Kënschtler sou richteg goe loossen. Déi verschidde Facette vun den Dreem goufen hei ausgeschafft, interpretéiert an artistesch ëmgesat. Dat geet vum witzegen an absurden Dram, bis zum Albdram.



D’Iddi ass et dëst Joer d'Kultur och op de méi onerwaarte Plazen ze begéinen. Sief et an engem verstoppte Gaart, klenge Säitestroossen oder och am private Salon. Vill Iwwerraschunge stinn hei um Programm an d'Konzept vun der Kulturnuecht gouf fir 2018 opgefrëscht.



De Ralph Waltmans vum Organisatiounscomité erkläert, dass et déi Jore virdrun haaptsächlech an den Institutioune war an am Summer gouf et nach e Stroossefestival. Am Hierscht 2017 goufe béid Evenementer iwwert de Leescht geholl an et gouf decidéiert, se zesummen ze geheien.





De Ralph Waltmans



Sämtlech Informatiounen fënnt een op www.nuitdelaculture.lu