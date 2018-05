Du 8 au 17 mai 2018, le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle sera représenté à Cannes pour la 16e fois avec son pavillon situé au village international à l’occasion du marché international du film. Le pavillon accueillera 19 sociétés sous son ombrelle parmi lesquelles des sociétés de production, une société spécialisée dans la post-production et le son, le programme de formation EAVE et le Luxembourg City Film Festival.



La journée luxembourgeoise aura lieu le vendredi 11 mai 2018 en présence des professionnels de l’audiovisuel et de la presse et se clôturera par la traditionnelle réception luxembourgeoise.



À noter que le premier long-métrage d’animation coproduit par Doghouse Films (Pierre Urbain et David Mouraire), Pachamama réalisé par Juan Antin, sera présenté en tant que «Work in progress» dans le cadre du dispositif «Goes to Cannes» en partenariat avec le Festival international du film d’animation d’Annecy.



Enfin, le Fonds, en collaboration avec le LARS et Actors.lu, a accordé une bourse à une jeune réalisatrice (Diana Nilles) et deux jeunes acteurs (Aude-Laurence Clermont et Tommy Schlesser) afin de leur faciliter l’accès au marché du film de Cannes.