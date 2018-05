A Präsenz vum franséische Film-Komponist Alexandre Desplat ("The Shape of water") gouf déi nei Saison an de Stater Theatere presentéiert.

Den Tom Leick iwwer de Publikum



Bal 63 000 Zuschauer waren an der leschter Saison an den 150 verschiddene Virstellungen an de Beräicher Oper, Danz, Theater an de Stater Theateren. Dat ass eng Augmentatioun vu 4,5% par Rapport zur Saison virdrun, 2500 nei Spectateure koumen derbäi. Dat motivéiert den Direkter Tom Leick fir och an där Ligne weiderzemaachen. Et wäerten d'nächst Joer net manner Produktiounen a Creatioune gewise ginn. Déi breet Offer an déi grouss Nimm wäerten also weider hire Publikum fannen. E Publikum ëm deen ee sech och beméit, sou den Tom Leick.

Den Tom Leick iwwer déi nei Saison



Ganz vill Wäert gëtt och weider op d'Qualitéit vun de Spektakelen geluecht an op d'Synergien bei internationale Co-Produktiounen. Ëmmer méi Lëtzebuerger Kënschtler ginn an dëse Produktioune besat a kënnen esou ausserhalb vu Lëtzebuerg optrieden.

Den Tom leick iwwer den Accueil



De Publikum an d'Artisten luewen ëmmer nees de waarmen Accueil an de Stater Theateren. Eng Dugend, déi ee bäibehale wëll, an dat soll net nëmmen un der Zopp hänken, déi no all Virstellung hannert der Bühn op d'Kënschtler waart.

Alexandre Desplat iwwer Filmmusek



Grouss Nimm stinn dann och nees op der Affiche vun der Saison 2018/2019. Den amerikaneschen Regisseur Robert Wilson kënnt gläich zweemol, mat der Oper "La Traviata" vum Verdi an eemol mat dem "Jungle Book" vum Rudyard Kippling als Theaterstéck.Mam franséische Komponist Alexandre Desplat war och gläich en duebelen Oscar-Gewënner bei der Presentatioun derbäi. Den Alexandre Desplat huet quasi all Präis scho fir seng Film-Kompositioune kritt. An der laanger Lëscht vu senge Film-Museke stinn ë.a. "The Shape of water" (Oscar 2018), "The Great Budapest Hotel" (2015) awer och "Harry Potter" oder "Girl with a Pearl Earring". Filmmusek huet hien nach ëmmer begeeschtert, obwuel en an den 1980er och fir d'Bühn komponéiert huet.

Den Tom Leick iwwer "En silence"



Eng grouss Première fir hien ass d'Kammer-Oper "En silence", déi am Februar 2019 zesumme mam Ensemble "United Instruments of Lucilin" kreéiert gëtt. Den Desplat baséiert sech hei op eng Novell vum japaneschen Auteur Yasunari Kawabata. D'Mise en scène ass vun der Musekerin Solrey.Datt dës Creatioun hir Uropféierung zu Lëtzebuerg huet ass keen Zoufall, de Guy Frisch vu Lucilin huet de Komponist zu Paräis kennegeléiert bei der Opféierung vun "Kein Licht", enger Co-Produktioun vum Groussen Theater lescht Joer.

Alexandre Desplat iwwer "En silence"



De ganzen Interview mam Alexandre Desplat



De ganze Programm vun de Stater Theateren ass elo online an d'Vente fir déi verschidde Produktiounen op.De ganzen Interview mam Alexandre Desplat.