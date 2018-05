© AFP

De Parquet vu Bréissel huet confirméiert, dass d'Claudine Luypaerts, sou de gebiertegen Numm vun der Sängerin, am Laf vun e Méindeg den Owend gestuerwen ass. En Enquête fir déi genee Doudesëmstänn ze klären, gouf lancéiert. Wéi et heescht fir eng Friemawierkung awer auszeschléissen. Eng Autopsie gouf ordonnéiert.Bekannt gouf d'Maurane an den 80er Joeren duerch déi 2 Lidder "Toutes les mamas" an "Sur un prélude de Bach". Si huet als eng vun de beschte francophone Sängerinne gezielt. 2016 huet si sech missen enger Operatioun un de Stëmmbänner ënnerzéien, vun do un hat si sech zeréckgezunn. Dëst Joer sollt awer en neien Album, zesumme mam Jacques Brel, erauskommen.