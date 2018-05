A senger Reunioun vum 5. Mee huet de Conseil vum Mierscher Kulturhaus sech fir de Claude Mangen entscheet.De Journalist an Theaterauteur, -regisseur an -acteur fänkt den 1. November un, vum 1. Januar un ass hien dann deen neien Direkter.De Claude Mangen ass zënter 25 Joer Programmcoordinateur um Radio 100,7."De Moment fir eng nei Erausfuerderung ass komm" an de 25. Anniversaire vum Radio 100,7 am September wier eng gutt Geleeënheet, fir Plaz ze maache fir nei Leit an nei Iddien, gëtt de Claude Mangen um Internetsite vum soziokulturelle Radio 100komma7.lu zitéiert.Déi aktuell Direktesch Karin Kremer geet Enn Dezember an d'Pensioun. Si leet d'Mierscher Kulturhaus zënter 12 Joer.