Wéi huet de BTS Animatioun sech entwéckelt? (09.05.2018) Zanter 1990 Joer gëtt et elo schonns den "Brevet de Technicien Supérieur" am Lycée des Arts et Métiers.

1990 ass de BTS Animatioun, wou d'Studenten engersäits ganz traditionell mat Bläistëft a Gummi zeechnen an anerersäits mat moderner Technologie schaffen, an d'Liewe geruff ginn. Tëscht de jonken Talenter sinn och ëmmer erëm Leit dobäi, déi et spéider an hirer Carrière ganz wäit bréngen. Wou d'Ancienen haut dru sinn, a wéi de BTS sech an deene leschten 28 Joer entwéckelt huet, erkläert d'Vidosava Kuzmic.Wa Schüler am Cours molen, dann ass dat gär mol aus Langweil. Net sou bei de Schüler vum BTS Dessin d'Animation – si wëllen aus dem Zeechnen hire Beruff maachen.Ronn 30 Studente sinn am BTS vum Lycée des Arts et Métiers ageschriwwen – eent vun hinnen ass d'. Beim Zeechnen deet sech engem eng ganz nei Welt op, seet déi passionéiert Studentin. Et géing him hëllefen, ofzeschalten an alles ronderëm sech ze vergiessen. D'Welt vun der Animatioun huet d'Nancy schonn ëmmer begeeschtert. Enges Daags selwer z'animéieren, huet him awer wéi en onerreechbaren Dram geschéngt. Réischt wéi hatt mam BTS ugefaang huet, hätt hatt gesinn, wéi vill Méiglechkeeten et hei am Land géinge ginn, fir an där Branche ze schaffen. Elo ass d'Nancy am leschte Joer vum BTS, wou et heescht en Ofschlossprojet ze realiséieren. Zanter bal 6 Méint ass déi ganz Klass am Gaang, en Animatiounsfilm ze erstellen. Zu e puer schaffe se u verschiddene Projeten zesummen, jiddereen huet seng Aufgab.Wat zum Schluss dobäi rauskomme kéint, kann ee gesinn, wann ee sech d'Filmer vun den Ancienen ukuckt. Zanter 25 Joer mussen d'Studenten nämlech zum Schluss vun der Formatioun en animéierte Film erstellen. An där Zäit sinn nawell eng Rei där Ofschlossfilmer zesummekomm."Virun allem d'Technik", seet d', d'Coordinatrice vum BTS Animatioun. Genee sou wéi de Film dobausse sech entwéckelt hätt, hätt och d'Technik déi Entwécklung matgemaach.Eng Evolutioun gëtt et och op engem aneren Niveau: Sou lues a lues melle sech och ëmmer méi Lëtzebuerger fir de BTS un. Schonn zanter dem Ufank géingen d'Klasse gréisstendeels aus Studente bestoen, déi et aus dem Ausland heihinner zitt. Si maache souguer méi wéi 90% vun de Schüler aus. Dat géing un der gudder Reputatioun vum Lycée des Arts et Métiers leien, sou d'Béatrice Welter. Dacks géingen déi auslännesch Schüler vun hirer eegener Schoul op Lëtzebuerg geschéckt ginn. Och de Fait, dass am BTS e grousse Wäert op déi traditionell Animatioun geluecht gëtt, motivéiert d'Schüler, fir an den Arts et Métiers ze kommen. Well vill aner Schoule géinge sech hautdesdaags op 3D-Animatiounen konzentréieren.Der gudder Reputatioun schuet et bestëmmt net, dass en Oscar-Gewënner ënnert den Ancienen ass. Denass just ee vu villen erfollegräichen Animatiounsdesigner, déi hiren Ofschloss am BTS vum Arts et Métiers gemaach hunn. 2014 huet hien fir de Film "Mr Hublot" en Oscar kritt, mä och op anere grousse Projeten huet hie matgeschafft, wéi zum Beispill "Iron Man 3" oder och "Tarzan". An aktuell leeft säin neisten Animatiounsfilm "Croc Blanc" an de Kinoen.Ee manner bekannten, awer net manner erfollegräichen Numm ass d'. Och si war am Arts et Métiers an huet an de 90er de BTS Animatioun gemaach. Si huet scho mam Steven Spielberg geschafft, ass op Los Angeles ausgewandert an ass zanter 2015 bei der bekannter gieler Famill vun de Simpsons engagéiert.Wou d'Studenten, déi mir besicht hunn, a puer Joer wäerte sinn, bleift ofzewaarden. Motivéiert si se op alle Fall – sou wéi den. Den Arthur kënnt aus der Belsch. Do hätt hie scho vill vum Arts et Métiers héieren a sech dowéinst fir Lëtzebuerg entscheet. D'Zeechne wier schonn zanter ëmmer seng Passioun. Schonn an der Schoul hätt hien – genee sou wéi déi aner Kanner – vill gezeechent. Den eenzegen Ënnerscheed zu hinne wier, dass hien net domat opgehal huet, erzielt den Arthur. Hien interesséiert sech fir vill Beräicher an der Animatioun, wéilt sech awer gär op den Dekor spezialiséieren. Wou en no der Formatioun schaffe wéilt, weess hie par konter nach net sou genee. Méiglechkeete géif et der haut awer méi wéi genuch ginn.Eng nei Méiglechkeet kréien d'Schüler am Arts et Métiers och gebueden. Vun der Rentrée 2018 u bitt de Lycée souguer e Bachelor an der Animatioun un.