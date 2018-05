X

Mat hirer aktueller "Nichts Versäumt Tour" ass d'Sängerin nees ënnerwee a koum elo och nees an d'Rockhal. "Hallo, bin wieder hier, fühl mich schon ein bisschen wie zu Hause", huet d'Nena duerch de Mikro geruff. Virun 2 Joer war d'Musekerin jo schonn emol hei am Land.25 Lidder huet d'Gabriele Kerner, sou hire richtegen Numm, matbruecht an natierlech war d'Nena och des Kéier net alleng ënnerwee. Ënner de Museker, déi d'Nena de ganzen Owend bekleet hunn, waren och hir Kanner Larissa a Sakias. D'Larissa, och bekannt ginn duerch "The Voice Kids" wou si mat hirer berühmter Mamm Member vun der Jury ass, huet de Concert als Backgroundsängerin ënnerstëtzt. De Sakias konnt sech bei " Weisses Schiff" mat engem Solo-Optrëtt profiléieren.Bei de 25 Lidder ware déi typesch Nena-Klassiker dobäi. De Mix aus Punk a Rock huet d'Nena perfekt an hirer Manéier duerchgezunn an den däitsche Star huet et sech och net entgoe gelooss, sech mat hire Fans z'ënnerhalen. Hire Sproch vum Owend "Ich möchte nicht sprechen, ich habe Bock auf Musik" huet si op ganzer Linn duerchgezunn an huet eng Powershow vun iwwer 2 Stonne presentéiert.Zum Schluss vum Owend soll bei der éischter Zugab d'Larissa mat hirer Mamm "Genau Jetzt" am flotten Duett sangen. Als lescht Lidd koum dat wuel bekanntste Lidd vun enger vu den erfollegräichste Kënschtlerinnen an Däitschland. Scho bei den éischten Zeile war wuel Jidderengem kloer, ëm wat fir ee Lidd aus dem Joer 1983 et sech handelt: "Hast du etwas Zeit für mich...." a genee déi hat sech d'Nena och geholl.