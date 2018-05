© Youtube

D'Produktiounsfirma "Millenium Films" wollt an sech eréischt am Kader vum Filmfestival zu Cannes d'Nouvelle vun engem 5. Deel vun der Rambo-Serie matdeelen. Engersäits haten d'Zeitungen "Deadline" a "Screen Daily" d'Rumeuren allerdéngs schonn am Virfeld an d'Welt gesat, op der anerer Säit huet de Sylvester Stallone, alias John Rambo, schonn e Datum fir de Release vu "Rambo V" annoncéiert. Am Hierscht 2019 soll de Film nämlech an eis Kinoe kommen.





11 Joer wieren et dann zimlech genee hir, zënter deem de leschte Rambo-Film erauskomm ass. 1982, also viru bal 36 Joer, koum deen éischte Film aus der Serie eraus. Regie an d'Dréibuch wäerten, anescht wéi am 4. Deel, net vum Sylvester Stallone iwwerholl ginn, mee vun nach bis ewell onbekannte Leit.



© FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Iwwert "Rambo V" ass dann och schonn eng graff Handlung gewosst: Den John Rambo, deen un enger posttraumatescher Belaaschtungsstéierung ze knaen huet, huet sech mat de Joren op en Haff am Arizona zeréckgezunn.

Wéi d'Enkelin vun enger gudder Frëndin vum John Rambo awer dunn a Mexiko als vermësst gëllt, mécht hien sech op d'Sich no him. An hei stéisst hien op e kriminellt Kartell, mat deenen hien sech natierlech uleet.