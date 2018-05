De Philippe Schockweiler



E Konscht- a Kulturfestival dee souwuel national wéi och international Kënschtler zesummebréngt an all Alter soll uspriechen, dat ass d'Iddi hannert dem Koll an Aktioun, deen dëst Joer scho seng 5. Editioun feiert. De Päischtweekend sti Musek, Konscht, Liesungen Stroossenanimatioun a villes méi um Programm, dat Ganzt virun der impressionanter Kuliss vum historesche Schifermusée zu Uewer-Maartel.De Philippe Schockweiler erkläert, datt et net eleng deen eenzegaartege Site ass, deen de Koll an Aktioun zanter 4 Joer esou speziell mécht. Et sinn och d'Theaterproduktiounen, d'Kënschtler a besonnesch d'Akrobatikakten, déi deem Ganzen nach méi eppes Fantastesches gëtt.

Festival Koll an Aktioun (03.06.2017) D'Zil vum Festival ass et, fir der Leekoll nees Liewen anzehauchen an de Site vun der Schiferindustrie an sengem ale Glanz erstralen ze loossen.

Wéi ëmmer gëtt och grousse Wäert op national Kënschtler gesat, ënnert anerem mat dobäi sinn Seed to Tree oder och nach de Maz. All d'praktesch Informatiounen zum Festival an de komplette Programm fënnt een op www.kollanaktioun.lu