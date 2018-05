Déi kenianesch Regisseurin Wanuri Kahiu, hei zesumme mat de kenianeschen Actricë Sheila Munyiva (lénks) a Samantha Mugatsia, bei der Virféierung vun "Rafiki" zu Cannes.

Review: De kritesche Kinosmagazin déi Kéier vu Cannes (12.05.2018) An eiser Spezialemissioun geet et natierlech ëm d'Filmer op der Croisette, awer och ëm d'Themen Zensur a Meenungsfräiheet.

Lëtzebuerger Owend zu Cannes (12.05.2018) De Lëtzebuerger Filmfong hat e Freideg um Filmfestival op de "Lëtzebuerger Filmdag" invitéiert.

E Mëttwoch koum déi gutt Nouvelle vun engem Paräisser Geriicht, dass de Clôtures-Filmvum Terry Gilliam zu Cannes däerft gewise ginn, nodeems de portugisesche Produzent Paulo Branco géint de Realisateur an déi aner Produzenten dës Projektioun wollt verhënneren, wéinst engem komplizéierte Streit ëm d'Rechter. Dëst Uerteel huet sech fir d'éischt awer just op d'Clôtures-Projektioun zu Cannes bezunn. Elo huet de Film awer och säin "visa d'exploitation" kritt, esou dass am Prinzip enger Sortie am Kino näischt méi am Wee steet. No bal 30 Joer laangen Efforten a villen Deboirë wär dann domat de Fluch, dee geschéngt huet um Film ze leien, endlech opgehuewen.Am Kenia ass awer d'Uerteel schonns definitiv an onwidderrufflech getraff. De Filmvun der Kenianerin Wanuri Kahui, deen an der paralleller Sektioun "Un Certain Regard" gewise gouf, däerf am Kenia net am Kino gewise ginn. De Film beschreift eng lesbesch Romanz tëschent zwee jonke Meedercher, en absolut Tabuthema a villen afrikanesche Länner, dat den Zensurautoritéiten no géint d'Valeuren an d'Constitutioun vum Kenia verstéisst. Ganz bontfaarweg, gutt cadréiert an ouni Kitsch bleift de Film awer extrem einfach a klischeehaft. Et geet hei un éischter Stell drëm, d'Thema engem nationale Publikum iwwerhaapt emol nozebréngen, an d'Selektioun um Festival ass wuel méi als en Akt vu Resistenz a Protest géint Zensur ze verstoen wéi eng Unerkennung vun der inherenter Qualitéit vum Film. Trotzdeem ass et interessant, e Film aus engem schwaarz-afrikanesche Land ze gesinn, well déi di sech extrem rar. Esou ass RAFIKI den éischte Fiktiounsfilm aus Kenia, dee jee zu Cannes gewise gouf.Beim russesche Filmvum Kirill Serebrennikov, deen an der Competitioun gelaf ass, läit de Fall nach anescht. Bei dësem brillant schwaarz-wäiss inzeenéierte Film iwwer d'Entsteehungsgeschicht vun enger russescher Rockzeen an den 80er Joren zu Sankt Péitersbuerg stellt den Inhalt an d'Thema selwer wuel kee gréissert Problem fir di russesch Autoritéiten duer. Et ass en atmosphäresche Portrait vun enger éischter braver Rockzeen, inspiréiert vum Velvet Underground, esou wéi se ënnert dem Leonid Brejnev deemools toleréiert gouf. Wéineg dramatiséiert a ze vill laang mécht de Film et dem Spectateur schwéier, sech an dës Libes- a Solidaritéitsgeschicht tëschent engem Meedchen an zwee vun de gréisste russesche Rockstaren, dem Mike Naumenko an dem Viktor Tsoï, Grënner vun der Band "Kino", eranzefillen.D'Zensur dréint sech also hei net géint de Film, mee direkt a ganz haart géint de Realisateur, deen zugläich och en international unerkannten Theaterregisseur ass ... an en onbequemen Artist an Dissident, deen sech och fir d'Rechter vun den Homosexuellen asetzt. Ënnert dem Pretext, dass en ëffentlech Gelder ënnerschloen hätt, huet de Kreml selwer enquêtéiert an de Realisateur ënner Hausarrest gesat, sou dass en säi Film net konnt, wéi dat normal ass, op Cannes virstelle kommen. Op offiziell franséisch Interventiounen hin, huet de Putin dem Festival vu Cannes geäntwert, en hätt jo gär eppes fir de Festival gemaach, mä e kéint leider näischt géint eng onofhängeg Justiz ënnerhuelen.Och den iranesche Realisateurhuet schonns säit Joren Ausrees- a Filmverbuet. Trotzdeem mécht en nach Filmer wéi "Taxi Teheran", deen virun zwee Joer zu Berlin an direkt duerno um Luxfilmfest gewise gouf. Och säin neiste Filmleeft zu Cannes a Competitioun, mä mat sengem Film reese kann hien net, well e soss net méi an den Iran zeréck däerf.Dee wuel bekanntsten iranesche Realisateur Asghar Farhadi, deen den Ouverturesfilmgedréint huet, huet dann och zum Schluss vu senger Pressekonferenz hei zu Cannes en Appell un di iranesch Autoritéite lancéiert, fir sengem Kolleg Panahi e Visa fir Cannes ze ginn. Dat däerft wuel net vill hëllefen. Wichteg ass et awer, dass duerch d'Selektioun vun esou Filmer op groussen internationale Festivaller wéi Cannes d'Opmierksamkeet op dës Zensurfäll an op d'Ënnerdréckung vun der Meenungsfräiheet gezu gëtt.