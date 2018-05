D'Eleni Foureira huet fir Zypern gesongen. Déi franséisch Sängerin Emilie Satt Déi estnesch Sopranistin Elina Nechayeva Déi israelesch Sängerin Netta « ZréckWeider »

Den Tëschestand no de Jury-Stëmmen, déi fir d'Halschent gezielt hunn.

D'Schlussresultat vum ESC 2018.

De Eurovision Song Contest 2018 an Zuelen - virum Resultat vu Lissabon. Israel huet also elo och 4 Victoiren um Kont.

E Rack als Video-Projektioun, e Piano a Flamen oder en dynameschen Héngerdanz - dat ware just e puer vun de Prestatioune vun de Kandidate vun deene 26 Länner, déi et an d'Finall vum 63. Eurovision Song Contest, kuerz ESC, e Samschdeg den Owend zu Lissabon gepackt haten.Zejoert hat sech jo de Portugis Salvador Sobral konnten duerchsetzen, dofir war den ESC dann och dëst Joer a senger Heemecht.Virun enger super voller a super sophistikéierter Hal a viru geschaten 200 Milliounen Tëleespectateuren gouf nees e Pot-pourri vu Musekstyle gebueden - mol brav oder charmant, mol wëll oder geckeg, mol provokant oder irritant, awer bal ëmmer extravagant, fir, am Idealfall, positiv opzefalen an an Erënnerung ze bleiwen ... egal ob duerch de Gesang, den Danz, d'Kleeder, d'Mimik, d'Mise en scène oder déi ganz Show vum Optrëtt.An eng Show war dee ganzen ESC ... eng musikalesch, eng optesch an eng spannend dobäi, well no bal 3 Stonne Nouten waren d'Punkten drun.Fir unzefänken hunn d'Jurye vun den 43 Länner, déi matgemaach hunn (net all haten et an d'Finall gepackt), hir Stëmme verginn - een nom aneren. Aus Zäitgrënn goufe just d'"twelve points", also déi héchst Punktzuel, extra genannt, déi aner Punkten huet de Computer verdeelt an automatesch bäigerechent. De Ranking huet bal stänneg changéiert ...Trotzdeem hu sech bei de Juryen no an no 4 Favoritten erausgeschielt: Éisträich, Schweden, Israel an och nach Däitschland, déi alle 4 op iwwer 200 Punkte komm sinn.D'Jury-Stëmmen hunn awer just zu 50 Prozent gezielt, déi aner Punkte goufe vum Publikum verginn - et konnt also nach alles op d'Kopp geheit gi bis zum Schluss ... well Juryen a Spectateuren dacks ganz ënnerschiddlech ticken ... an esou sollt et och dëst Joer nees sinn!D'Publikumsstëmme goufen no engem anere System matgedeelt an zwar no Länner, esou datt als éischt déi Länner genannt goufen, déi am mannste Punkte vum Publikum kruten - an zwar direkt addéiert, esou datt pro Land just eng Zuel genannt gouf. Logesch, datt déi Zuele vill méi héich wéi just 12 Punkte sinn, ëmmerhin huet et sech dobäi ëm den Total vun de Punkte vun den 43 Länner gehandelt.Wat een also méi spéit dru koum, wat besser ...An als Lescht koum Israel drun, dat no der Jury nach op Plaz 3 louch, ma sech dunn op Plaz 1 katapultéiert huet, mat groussem Virsprong: Domat hat d'Netta, 25, mat hirem bësse crazy Optrëtt an hirem rhythmesche Lidd "Toy" gewonnen! Déi israelesch Sängerin hat schonn am Virfeld zu de Favoritte gezielt.Hiert Lidd "Toy" ass vun der MeToo-Campagne inspiréiert. No hirer Victoire sot si ënnert Tréinen Merci dofir, datt d'Leit Ënnerscheeder acceptéiert an d'Diversitéit gefeiert hätten. Si hätt hiert Land gär.Zu Lissabon derbäi war iwwregens och de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, dee vum portugisesche President, dee jo 2017 zu Lëtzebuerg op Besuch war, invitéiert gi war.An et gouf nach en Tëschefall: Beim briteschen Optrëtt war op eemol e Flitzer op der Bühn, deen der Sängerin de Mikro ofgeholl huet ...Den ESC 2019 ass also an Israel! Schonn 1978, 1979 an 1998 konnt Israel den ESC gewannen, déi lescht Victoire ass also schonn 20 Joer hier.