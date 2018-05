Kierchbierg by Yvon Lambert (13.05.2018) Am "Luxembourg Center for Architecture" kann een aktuell iwwer 60 faarweg a schwaarz-wäiss Fotoen entdecken, déi 2015 an 2016 entstane sinn.

Op Commande vum "Fonds du Kirchberg" huet hien awer och de Kierchbierg ënnert d'Lëns geholl.Am "Luxembourg Center for Architecture" kann een aktuell iwwer 60 faarweg a schwaarz-wäiss Fotoen entdecken, déi 2015 an 2016 entstane sinn: D'Ausstellung heescht "Yvon Lambert Kirchberg" a weist, wéi den Titel et schonn rode deet, dem Fotograf seng ganz perséinlech Vue vum Kierchbierg. D'Iddi war et net, fir an enger strikt technescher Aarbecht, déi vill Gebaier vum Quartier ze fotograféieren, ma dem Yvon Lambert seng Ambitioun ass et, de Mënsch am urbane Raum ze weisen.Fir de Mënsch an direkter Interaktioun mat der Architektur ze weisen, huet sech de Fotograf reegelméisseg op Lieuen opgehal, wou vill Leit zesumme kommen, ma wat hien am meeschten interesséiert huet, war et, déi méi onbekannte Plaze vum Kierchbierg ze entdecken.Op faarweg oder schwaarz-wäiss, am Yvon Lambert senger analoger Fotografie spille virun allem d'Luucht, de Moment an den Opbau vum Bild eng wichteg Roll.