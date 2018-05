Et war eréischt fir déi zweete Kéier iwwerhaapt, datt ee sou eppes hei zu Lëtzebuerg fonnt huet.

Ween huet eigentlech d'Dino-Schank fonnt? (14.05.2018) Et war eréischt fir déi zweete Kéier iwwerhaapt, datt ee sou eppes hei zu Lëtzebuerg fonnt huet.

A viru kuerzem war du kloer, dass et e Stéck Schank vun engem 170 Millioune Joer alen Dinosaurier wier. Den houfregen Entdecker huet eis verroden, wat him déi Decouverte bedeit a firwat dat Wullen am ale Gestengs hien esou faszinéiert.