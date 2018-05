Vum Aarbechtsgrupp Ad-Hock, an deem virun allem Vertrieder vum Kulturministère, awer och zum Beispill de Coordinateur vum Kulturjoer 2007, Robert Garcia sëtzen, wier eng Propose un den CA gemaach ginn fir en neien Organigramm, dee vum CA validéiert gouf.



De Georges Mischo huet dat um Méindeg u seng Buergermeeschter-Kollege vermëttelt. Ee vun de Buergermeeschteren huet dat allerdéngs weider un d'Press ginn. Fir de Georges Mischo en "No go". Hie kann et net verstoen an ass enttäuscht a rosen, datt esou eng wichteg Decisioun weidergeet, ouni datt ee virdrun mat de Koordinateure konnt schwätzen.



Dem neien Organigramm no soll et en Directeur général an en Directeur administrativ ginn.



D'Janina Strötgen an den Andreas Wagner, d'aktuell Coordinateuren vun Esch2022, solle mam neien Organigramm d'Plaze vum Directeur artistique externe an interne proposéiert kréien.



Déi 2 aner Direktesch Posten wäerten nei ausgeschriwwe ginn, wou jidderee sech drop mellen kéint, huet de Georges Mischo nach erkläert.