Am Kore-Eda Hirokazu sengem Film, deen op Englesch "Shoplifters" heescht, geet et ëm Klengkrimineller, déi e Kand op der Strooss fannen an et bei sech ophuelen.De Grand Prix war fir de Spike Lee - Black Klansman.De Prix du Jury goung un d'Nadine Labaki mam Film "Capharnaüm".D'"Palme d'Or Spéciale" war fir de Film "Le Livre d'Image" vum Jean-Luc Godard.Als beschte männlechen Acteur gouf de Marcello Donte fir seng Performance am Film "Dogman" ausgezeechent.De Präis fir déi bescht Mise en Scène goung un de Pawel Pawlikowski.An der Kategorie fir de beschten Zeenario goufen d'Alice Rohrwacher an den Nader Saeivar ausgezeechent.De Präis fir déi bescht Schauspillerin goung un d'Samal Yeslyamova, déi fir hir Performance am Film "Ayka" vum Sergey Dvortsevoy ausgezeechent gouf.D'"Caméra d'Or" war fir de Lukas Dhont (Film "Girl").An der Kategorie "Court Métrage" war d'Palme d'Or da fir dem Charles Williams säin "All these Creatures".An der Kategorie "Mention Spéciale du Jury des Courts Métrages" war de Präis fir dem Yan Bian Shao Nian säi Film "On the Border".