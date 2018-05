D'Rockhal hat jo no der Ukënnegung vum Concert vun den "Hosen" ee séiere "Sold Out" gemellt.

Sehr aufmerksam: Seit dem @f95 Fortuna Düsseldorf-Aufstieg werden wir immer öfter mit eigens rotweiß gestrichenen Backstage-Räumlichkeiten begrüßt wie hier in Luxemburg. Bis später in Braunschweig!

Foto:@bastianbochinski#launedernatour #fortunadüsseld… https://t.co/peKSQlQH0u pic.twitter.com/K5YnqHGXgN — Die Toten Hosen (@dietotenhosen) 20. Mai 2018

© Steve Müller

D'Toten Hosen an der Rockhal, dat heescht Ausnamezoustand bei de Organisateuren a beim Sécherheetspersonal, a kloer vill Virfreed bei de Fans.An och d’Rheinmetropol sollt schonn direkt am Ufank vum Freidenowend fir ee kuerzen Moment dat sportlecht Thema sinn „Düsseldorf ist erstklassig, wir spielen wieder Bundesliga“ brëllt de 56 Joer ale Fortuna-Fan houfreg duerch de Mikro.An da kann de Concert och endlech ugoen, dat mat 30 Minutte VerspéidungD'Virband stoung wéi wahrscheinlech hallef Lëtzebuerg am Stau. Mat dem Titelsong vun hirer Tour "Laune der Natur" sollt ee dynameschen a een typesche Liveconcert starten.„Wer war letztes Mal dann auch hier“ freet de Campino säi Publikum. D'Toten Hosen, déi scho iwwer 36 Joer am Geschäft ënnerwee sinn, ware jo ze Lescht 2015 an der Rockhal op Besuch. Nodeems de hallwe Public sech gemellt huet, mengt de Campino, dass hien net do war. Gegleeft huet dat awer keen!Mat hirer neier Tour “Laune der Natour“ si si 2018 erëm ënnerwee, d'Stad Esch sollt de Ufank maachen. Duerno sollen nach 21 Concert gespillt ginn. Den Ofschloss vun hirer Tour ass dann, wéi soll et schonn aneschters sinn, zu Düsseldorf.

© Steve Muller

D’Fans vum Owend, eng Mëschung aus Jonk a Al, vill Eltere haten hir Kanner matbruecht, konnten hir Toten Hosen an Héchstform gesinn.Natierlech däerf bei engem TH-Concert déi politisch Meenung net feelen, sou huet de Campino a senger Manéier dann och déi verschidden Themen am Laf vum Owend ugeschwat, erënnere mir eis do un d'Echoverleihung.Mat enger Mëschung aus neie Lidder a ville Klassiker hunn déi 5 Museker een iwwer 2 Stonne laange Programm duerchgezunn, zur Freed vun de Fans.