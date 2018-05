D'New York Times berifft sech dobäi op d'Informatioune vun engem gudde Frënd vum Roth. Och de Biograf Blake Bailey huet et spéider via Twitter bestätegt a geschriwwen, de Roth wier am Krees vu sengen enkste Frënn gestuerwen. E gouf 85 Joer al.De Philip Roth gëllt als ee vun de bedeitendste Schrëftsteller vu senger Generatioun. Hie gouf ëmmer nees mam Literaturnobelpräis a Verbindung bruecht, huet en awer ni gewonnen.Hien huet iwwer 30 Romaner verëffentlecht a gëtt als luciden Observateur vun der amerikanescher Gesellschaft beschriwwen. Schonn direkt säin 1. Wierk "Goodbye, Columbus" war gutt bei de Kritiker ukomm. 10 Joer méi spéit ass de Roman "Portnoy's Complaint" zu engem Skandalerfolleg ginn. Vun den 1970er Joren huet d'Figur Nathan Zuckerman de Roth duerch seng Wierker begleet, dëst duerch 2 Trilogien a verschidden eenzel Romaner. Am Oktober 2012 hat en ugekënnegt, mat der Schrëftstellerei opzehalen. Aner bekannte Wierker vun him sinn "The Ghost Writer", "American Pastoral" oder "Sabbath' Theater".Elo ass de Roth am Alter vu 85 Joer gestuerwen.