Veianen steet den Ament ganz am Zeechen vun den Karikaturisten. Iwwer 560 Kënschtler aus 61 Länner wollten onbedéngt dobäi sinn, um internationalem Festival vun der Karikatur. 1.204 Wierker aus der ganzer Welt goufe fir dëse Salon agereecht. 116 dovunner hunn et an d’Ausstellung gepackt.

Astronauten. Stären. Satellitten. Am Rittersall am Schlass zu Veianen trëfft Mëttelalter op Weltall. De Florin Balaban ass selwer Karikaturist an organiséiert de Salon international de la caricature et du cartoon zanter 11 Joer. Et war och d’Begeeschterung fir de Space Mining hei am Land, déi hien zum Thema “La Tête dans les Etoiles” inspiréiert huet.

Mä wat mécht eng gutt Karikatur aus? Gëtt et villäicht souguer e Geheimnis, fir déi perfekt Karikatur ze zeechnen? Genee dat huet de Cédric Kieffer de Kënschtler gefrot a sech dobäi och selwer mole gelooss.