Zanter September 2015 gëtt et den "Hariko" zu Bouneweg, et ass eng Plaz, wou Jonker tëscht 12 a 26 d'Méiglechkeet kréien, sech kulturell ze beschäftegen.

An der Stad virum Out?

© Didier Weber

Geréiert vun der Croix-Rouge, riskéiert dës Plaz Enn September der Vergaangenheet unzegehéieren. Et ass een op der Sich no engem neie Gebai, am Léifsten wéilt een am Garer Quartier vun der Stad bleiwen. D'Gemeng hätt awer den Ament net direkt eppes, unzebidden, esou d'Lydie Polfer.

D'Stad Esch ass drun interesséiert, dëse flotte Projet um Liewen ze erhalen. Dat aalt Friddensgeriicht op der Brillplaz kéint déi nei Adress vum "Hariko" ginn. Och Ettelbréck huet awer Intressi ugemellt.

Op laang Siicht kéint een dem Roude Kräiz no hei zu Lëtzebuerg 3 "Hariko"-Projete virgesinn, am Norden, Zentrum a Süden.



Den Educatiounsministère wier och Bereet, finanziell ze hëllefen.