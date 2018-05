Expo "Eclats" vum Lëtzebuerger Armand Strainchamps (25.05.2018) Zënter 4 Joerzéngte markéiert den Armand Strainchamps d’Lëtzebuerger Konschtzeen mat sengen opfällegen Pop- an Neo-Pop-Portraiten.

Wien an der Stater Gare de Kapp an d’Luucht streckt, gesäit dat wuel bekanntest Wierk vum Lëtzebuerger Kënschtler Armand Strainchamps. A senger aktueller Expo an der Galerie Schlassgoart zu Esch, sti seng Molereien am Dialog mat dynamesche Skulpturen.

Scho mat 14 Joer stoung fir den Armand Strainchamps fest, datt hie géif Kënschtler ginn. No sengem Studium huet hie sech ëmmer nees u ville méiglechen Technike probéiert. Pinsel, Copies-Maschinn, Fotoen, Filmer - d’Aarbechtsgeschir huet sech vill der Zäit ugepasst. Nom schwaarz-wäiss aus senger Copy-Art-Zäit ass d’Faarf awer ëmmer méi an d’Spill komm.

Onwichteg Detailer hëlt den Armand Strainchamps aus senge Motiver eraus. Hie wëllt dat Essentiellt ausdrécken.

Fir d’éischte Kéier stellt hien an der aktueller Expo och Skulpturen aus. D’Basis sinn och hei seng Zeechnungen, déi dann an engem Atelier métallurgqiue a Stoll geschnidde ginn. Doduerch entstinn dräidimensional Wierker a Kierpergréisst.

D’Expo "Eclats" kann een nach bis den 30. Mee an d’Galerie Schlassgoart op Esch kucke goen.



E Reportage vum Christiane Kremer an dem Adelisa Pjanic.