© Sauvegarde du Patrimoine

D'Asbl. Sauvegarde du Patrimoine schléit um Méindeg Alarm: Si fäert, datt dat sougenannte Wiichtelhaus op Nummer 11 Rue de Bastogne am Laf vun der Woch zerstéiert kéint ginn - "iertemlecherweis".Am Laf vun der Woch soll nämlech dat Haus direkt hannert dem Wiichtelhaus ofgerappt ginn - dat wier an der Rei, esou d'Asbl. Well dat Gebai awer un d'Wiichtelhaus ugebaut ass, mécht ee sech elo awer Suergen, an dat ëm esou méi, well de Chef vum Schantjen enger Nopesch e Méindeg iwwert d'Wiichtelhaus gesot soll hunn: "Il va tomber avec."Ganz konkret freet d'Sauvegarde du Patrimoine dowéinst an engem Schreiwes un d'Medien: "das Wichtelhaus in Beggen – Abriss am Mittwoch?"

Statiker vun der Stad als Kontroller gefuerdert

© Sauvegarde du Patrimoine

Zanter enger Rei Jore scho géifen d'Bierger fäerten, datt dat eelsten Haus vu Beggen dem Äerdbuedem gläich gemaach géif ginn an elo wier déi als Wiichtelhaus bekannten al Duerfschoul a spéider Rousenziichterei nees an akuter Gefuer.D'Asbl. fäert nämlech elo, datt keng Stäipe fir d'Wiichtelhaus opgebaut ginn an datt dat dann - quasi iertemlecherweis ("aus Versehen") - mat an de Koup fale kéint, wann dat ugebauten Haus ofgerappt gëtt.Vum Vizepresident vun der Asbl. Jochen Zenthöfer ass et déi kloer Fuerderung, datt d'Stad d'Oprappe vun engem Statiker superviséiere léisst. A soll d'Wiichtelhaus a Gefor geroden, missten d'Aarbechten direkt gestoppt ginn.Op alle Fall géife Bierger vu Beggen dagsiwwer an engem Zwoustonne-Rhythmus do "patrulléieren", fir d'Evolutioun vun den Aarbechten ze beobachten.

Fält d'Haus, muss d'Buergermeeschtesch och falen

© Sauvegarde du Patrimoine

De Jochen Zenthöfer huet och schonn ee Schëllegen ausgemaach a fuerdert de Récktrëtt vun der Buergermeeschtesch Lydie Polfer, sollt d'Wiichtehaus falen:"Die politische Schuld liegt bei Bürgermeisterin Lydie Polfer. Sie hat das Inventar von Anne Stauder nicht auf die Webseite der Stadt Luxemburg gestellt. Niemand wusste, dass das Wichtelhaus ungeschützt ist. Und Polfer hatte die Abrissgenehmigung unterschrieben. Fällt das Wichtelhaus, muss Frau Polfer als Bürgermeisterin zurücktreten", heescht et am Communiqué vun der Asbl. Sauvegarde du Patrimoine.