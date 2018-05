What to try at Ca(fé)sino (07.02.2018) One of the city centre's lesser known treasures, Ca(fe)sino, shows us their cards.

Demécht seng Dieren nees op fir eng nei Editioun vum Marché des Créateurs . Zweemol am Joer treffe sech Designer am Beräich vum Produktdesign, Textildesign, Illustratioun a Bijouen an weisen hir verschidden Kreatiounen. Dëst Event ass eng gutt Méiglechkeet, fir de Public d’Produkter mat hiren innovative Kreateuren ze gesinn, a sech deen een oder anere Kaddo fir eng speziell Persoun ze kafen. Fir de gudden Zweck ginn dann och eng Partie Postkaarte verkaf, déi während den Kanneratelieren am Mudam kreéiert goufen. Fir den hongerege Mo wäerten et um Site vum Mudam Foodtrucks ginn, oder et kann ee relax am Café vum Musée eppes drénke goen. Den ''Marché des Créateurs'' leeft dëse Weekend e Samschdeg a Sonndeg all Kéier vun 10 bis 6. Den Entrée ass fräi!Nom grousse Succès vun den dräi Editioune vumzu Metz hunn d’Organisateuren decidéiert, fir déi véierten Editioun an d’Luxexpo The Box ze plënneren.Iwwer 200 national an international Artiste stellen hir Kreatioune vir a weise Peinturen, Skulpturen, Fotoen a villes méi, dat Ganzt an engem artistesche Klima. Et ass eng eenzegaarteg Méiglechkeet, fir déi talentéiert Artiste perséinlech ze treffen an eventuell d’Stare vu muer ze entdecken. Den ''Salon international d’art contemporain'' kann ee vum 1 bis den 3. Juni an d’Luxexpo The Box besiche goen.D’, déi 1868 gegrënnt ginn ass, huet an deene leschte Joren un enger grousser Unzuel vu Projete geschafft. Am Kader vun hiren 150 Joer spillt d‘Philharmonie Municipale vun Dikrech e Concert ''The Best of Movies'' an der Philharmonie an der Stad. Weltbekannte Soundtracks aus e sëlleche Filmer, wéi z.B. Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings, Indiana Jones a villes méi, gi live presentéiert. Dobäi gëtt d’Musek mat de passende Film-Ausschnëtter synchroniséiert. ''The Best of Movies'' kann een den 2. Juni an d’Philharmonie kucke goen.D’weist sech vun hirer abstrakter Säit! Op fënnef individuellen Espacë gi Wierker vum Lucien Wercollier, Théo Kerg, Joseph Probst, Roger Bertemes a Luc Wolff presentéiert. Domadder stellt d’Villa Vauban e wichtegen Deel vun der abstrakter Konschtgeschicht zu Lëtzebuerg vir. Wat d’Kënschtler all gemeinsam hunn ass d’Natur als Inspiratiounsquell. Sou huet z.B. de Lucien Wercollier sech vun organesche Formen fir seng Skulpturen inspiréiere gelooss, déi een an der Natur fënnt, an déi duerch de Kontrast vu Schied a Luucht ënnerstrach ginn.A wann een no där ganzer Kultur e klengen Honger huet, kann een detesten.