lénks: Demba Nabé © AFP (Archiv)

VIDEO: Seeed - Augenbling

Seeed - Ding

Erréischt viru kuerzem huet d'Band annoncéiert, fir am Hierscht 2019 nees op deng grouss Tour ze goen. Dës Tour war och op ville Plazen direkt ausverkaf. Elo ass d'Band an Trauer, wéi et mat der geplangter Tour, déi Seeed och den 25. Oktober 2019 sollt op Lëtzebuerg bréngen, ass aktuell nach net gewosst.Och weider Detailer zum Dout vum 46 Joer alen Demba Nabé alias Boundzound ginn et bis elo keng.