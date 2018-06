Déi 21 Joer al Sängerin huet e Sonndeg hiert éischt Lidd, "Fake Cake" erausbruecht. Bei der däitscher Catsing-Show huet déi jonk Lëtzebuergerin hiert Talent ënner Beweis gestallt an elo huet si ee weideren entscheedende Schrëtt an hirer Karriär gemaach. An hirer Musek konzentréiert d'Christine Heitz sech haaptsächlech op frësch an impulsiv Pop-Musek.Fir hir Musek gutt eriwwerzebréngen, orientéiert déi jonk Sängerin sech un eegenen Erfarungen, fir esou dem Nolauschterer méiglechst vill Gefill entgéint ze bréngen.Hiert éischt Lidd huet den Numm "Fake Cake" a soll Courage maachen, fir sech net vu falsche Leit erofzéien ze loossen.Produzéiert a geschriwwe gouf de Song vum Jimmy Braun, dee virun allem als Sänger vun der Indie-Band Austinn bekannt ass. De Museksvideo gouf ko-produzéiert vum Cedric Letsch an der Bloggerin Amii Watson. De Video gouf ënnert anerem zu Beggen am "Memphis" gedréint. Ënnert anerem ass am Video och d'Junior-Weltmeeschterin am Karate, d'Kimberly Nelting ze gesinn.An hirem Communiqué ënnersträicht d'Krick: "Ech si bereet, alles fir d'Musek ze ginn. Mäin Dram ass et, op Tour ze goen a richteg duerchzestarten."Deemno kann ee gespaant sinn, wat d'Zukunft bréngt. Weider Informatioune fannt Dir op der offizieller Facebook-Säit , um offiziellen Instagram-Account