Ugefaange mam Schwaarzen Haus. En aussergewéinleche Projet, deen de Kënschtler Joël Rollinger op d’Bee gestallt huet.





Bis den 1. Juli kann een d‘schwaarzt Haus nach kucke goen an duerch di verschidde faarweg Raim goen, fir d’Wierker vun de Kënschtler ze entdecken.

Wien um Donneschdeg den Owend nach näischt geplangt huet, ka bis an de Gudde Wëlle luusse goen, de Lëtzebuerger Jazz weist sech hei vu senger beschter Säit.



Extrait Maxime Bender









Maxime Bender (20.02.2018) Multi-talented instrumentalist, Maxine Bender discusses his upcoming projects as well as detailing how his love for music has shaped his life. Copyright RTL/Crossfire 2018 De Lëtzebuerger Saxophonist Maxime Bender krut Carte blanche fir eng musikalesch Creatioun zesumme mam Jérôme Klein, Pol Belardi, Stefano Agostini an Vitaly Zolotov. De Projet bréngt virun allem Formatiounen zesummen, déi et just deen Owend ze lauschtere gëtt. De Concert ass vun der asbl Bluebird Jazz House organiséiert ginn, an d’Iddi ass et hei opstriewenden, wéi och etabléierte Museker eng Plattform ze ginn, fir aus sech erauszegoen an nei Iddien ze entwéckelen.

Da bleiwe mir am Gudde Wëllen, No Art On Air steet um Donneschdeg den Owend erëm um Tëleesprogramm. Haut mam Museker Jeff Herr.



Promo: No Art mam Jeff Herr (07.06.2018) .







De Jeff Herr ass President vun der asbl Bluebird Jazz House. An der Emissioun gëtt een da méi iwwert dee Projet an iwwert de Museker gewuer. Mä wei ëmmer ginn och nach ganz vill aner spannend Themen ugeschwat. Den Owend um 20:00 Auer op RTL.



Wieder geet et mat engem Theaterfestival, deen an der Zeen net méi ewechzedenken ass.

De Fundamental Monodrama Festival fokusséiert sech just op Monologen, 15 Spektakelen stinn um Programm an dat 10 Deeg laang. Et ass di 9. Editioun, d’Performancë si multidisziplinär an esou vermësche sech d’Grenzen tëschent Theater, Danz, Poesie a Musek. Den Optakt ass e Freideg den Owend mam Stéck „ A Lithualien in the Land of Bananas“, an dat an der Banannefabrik. Wichteg an der Programmatioun ass dann och den Monolabo, deen ass de 16. Juni an hei gi virun allem Maquettë virgedroen.

De Steve Karier, Direkter vum Festival.







Vum 8. Bis den 17. Juni kann een sech dann di sëllech Performancen ukucke goen.

Eng nei Produktioun gëtt et och vum Kasemattentheater, déi huet de Samschdeg Première, mam Désirée Nosbusch an André Mergenthaler an den Haaptrollen.





Extrait Désirée Nosbusch

„Your very own double crisis Club“ esou den Titel vum Theaterstéck. Den Text ass vun der israelescher Theaterautorin Sivan Ben Yishai. En Text, deen esou opgebaut ass, datt et keng Figuren a keng Dialoge ginn. Hei gëtt vu Gewalterfahrung, Verloscht vun der Heemecht an enger zerstéierter Staat geschwat.

De Public gëtt hei ëmmer erëm aktiv ugeschwat, esou datt den Dialog éischter tëschent den Acteuren op der Bühn an dem Publikum entsteet.





D'Désirée Nosbusch an den André Mergenthaler sinn de Samschdeg vun 10 Auer un dann och an der Weekendronn mam Christiane Kremer mat dobäi. Dann hu mir nach 2 weider Invitéen dës Woch aus dem Kulturberäich, eemol beim Radio an eemol op der Télé.



Promo: Artbox mam Joao Freitas (07.06.2018) .